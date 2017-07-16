Французский лидер также сообщил, что обсудил с Путиным вопросы кибербезопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о новом уровне сотрудничества с Россией по Сирии.

— После переговоров с российским президентом в Версале я констатирую, что мы продвигаемся по обоим этим вопросам. Сотрудничество между нашими службами на местности поднялось на совершенно иной, чем прежде, уровень, — сообщил французский лидер в интервью еженедельной газете Le Journal du dimanche (JDD).

Макрон отметил, что занимает жёсткую позицию в отношении использования кем-либо химоружия в Сирии. По словам президента Франции, он готов на ответные меры, если это произойдёт.

— Я также требую предоставить доступ гуманитарной помощи с тем, чтобы обеспечить спасение гражданского населения в зоне боёв. Таковы установленные мною две красные линии по сирийскому досье, — заключил Макрон.

Также президент Франции подтвердил, что для него не является обязательным условием для работы по САР отстранение от власти сирийского лидера Башара Асада. Макрон подчеркнул, что для него важнее борьба с терроризмом.

— Именно в этом заключается различие в позиции с моим предшественником на президентском посту, — добавил глава французского правительства.

Помимо этого, Москва и Париж совместно работают над проблемами кибербезопасности.

Напомним, что первые переговоры между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном состоялись 29 мая во время визита российского лидера во Францию. Разговор президентов продлился три часа.