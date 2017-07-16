Макрон: Россия и Франция вместе работают над противодействием хакерам

По словам главы государства, эта тема активно обсуждается на уровне руководства двух стран.

Россия и Франция готовы сотрудничать в обеспечении кибербезопасности. Об этом заявил президент Пятой республики в интервью газете Le Journal du dimanche (JDD). Он отметил, что тема хакерства является болезненной и не должна мешать взаимодействую двух стран.

— В настоящее время очень важно разработать процедуру действий с тем, чтобы предотвратить повторения пиратских информационных атак. Франция и Россия над этим работают, — сказал Макрон.

По его словам, тема якобы имевшей место попытки влияния на выборы во Франции со стороны России обсуждалась уже во время первых его телефонных звонков президенту РФ Владимиру Путину.

— С российской стороны используется аргумент, который заключается в том, что эти атаки проводили не государственные структуры, а частные лица. Для того, чтобы в этом убедиться, необходимо, чтобы наши официальные службы провели обмен имеющейся у них информацией, — добавил Макрон.

Детали он приводить отказался.