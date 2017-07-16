Новые граждане США получают поздравления из Белого дома за подписью Обамы

В день присяги поздравительное письмо от экс-президента страны получил гражданин родом из Великобритании.

Белый дом отправляет новым гражданам США поздравления за подписью Барака Обамы. Об этом пишет издание The Independent со ссылкой на журналистку Айшу Султан. Поздравительное письмо от имени бывшего президента США получил её супруг.

My British-born husband takes his oath of citizenship today. In the packet for new Americans, the welcome letter from POTUS is from Obama. pic.twitter.com/O56cMj0hhx — Aisha Sultan (@AishaS) 14 июля 2017 г.

— Мой муж, который родился в Великобритании, приносит сегодня присягу при получении гражданства. В папке для новоявленных американцев приветственное письмо от имени президента США подписано Обамой, — написала Султан в своём микроблоге в "Твиттере".

Напомним, Барак Обама занимал пост президента США с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года. В тот же день эту должность занял Дональд Трамп, который стал 45-м президентом Соединённых Штатов.