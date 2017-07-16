СК возбудил уголовные дела после гибели шахтёров в Свердловской области

Следователи Свердловской области возбудили два уголовных дела после гибели машиниста электровоза и шахтера-проходчика в двух шахтах. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК по региону.

Уточняется, что 49-летний машинист электровоза погиб 9 июля после столкновения двух электровозов на 1130 горизонте шахты "Кальинская". А спустя несколько дней, 13 июля, 45-летний сотрудник шахты "Ново-Кальинской" погиб в результате травм, полученных при обвале горной породы.

По данному факту возбуждены два уголовных дела. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.