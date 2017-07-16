"Вежливый насильник" из Москвы получил отказ и подвёз жертву до метро

Столичные полицейские разыскивают "вежливого насильника", который, получив отказ от своей жертвы, решил подвезти девушку до ближайшей станции метро. Об этом сообщает паблик Mash.
17-летняя девушка по имени Алёна ждала на остановке автобус, к ней подъехал мужчина и предложил подвезти. Во время движения автомобиля водитель сменил маршрут и привёз девушку в лес в посёлке Рублёво. Получив от девушки решительный отказ, он подвёз жертву до станции "Крылатское" и пожелал удачи. Спустя несколько часов родители девушки обратились в полицию.
- Популярные
- По времени