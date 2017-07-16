Скончалась автор романов о приключениях Анжелики

Анн Голон ушла из жизни в возрасте 95 лет в Версале. Об этом сообщила семья писательницы.

Французская писательница Анн Голон (настоящее имя Симона Шанжё. — Прим. ред.) скончалась на 96-м году жизни.

Как сообщает агентство Франс Пресс, сославшись на дочь писательницы, автор романов о приключениях Анжелики умерла в минувшую пятницу в Версале.

Анн Голон завоевала популярность, написав вместе с мужем, выходцем из России Всеволодом Голубиновым, серию исторических романов об Анжелике. Всего о вымышленной красавице-авантюристке XVII века вышло 13 книг.

Историю Анжелики несколько раз экранизировали. Последний фильм о ней вышел в 2013 году.