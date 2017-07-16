Широков нашёл способ изменить негативное отношение к российскому футболу

Глава ОПСФ считает, что после каждой игры представители клубов должны комментировать её итоги для журналистов.

Бывший капитан сборной России по футболу, глава совета Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков придумал, как изменить негативное отношение россиян к отечественным клубам. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.

Идея заключается в подходе к общению с прессой. По мнению Широкова, каждый футбольный клуб должен выделить по четыре игрока, которые после матчей будут встречаться с прессой для комментирования игры. Такое предложение Широков направил в Российскую футбольную премьер-лигу.