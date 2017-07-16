Великобритания может отменить авиарейсы в Европу из-за Брексита

Правительство страны пока не может достичь соглашения с ЕС, которое оставило бы в силе договор по открытому небу.

Авиакомпании аннулируют проданные билеты на рейсы из Великобритании в Европу, если Правительство Соединённого Королевства не сможет достичь с Брюсселем соглашения по выходу из Евросоюза. Об этом пишет Sunday Times.

Планируется, что предупреждение о возможной отмене перелёта будет напечатано на билетах на рейсы 2019 года, которые поступят в продажу с марта 2018-го.

Как заявил глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири, правительство Великобритании пока не может достичь соглашения с ЕС, которое оставило бы в силе договор по открытому небу.