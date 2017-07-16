Почти половина граждан США не доверяет Трампу вести переговоры с РФ

Об этом свидетельствуют результаты опроса, в котором принял участие 1001 американец.

48% граждан США считает, что американский президент Дональд Трамп не может представлять интересы государства в рамках переговоров с РФ. Согласно опросу, который был проведён изданием The Washington Post и телеканалом ABC, лишь 32% респондентов доверяют главе Белого дома в этом вопросе.

63% участников опроса ответили, что считают неуместной встречу Дональда Трампа — младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в присутствии Джареда Кушнера и руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта летом 2016 года. И лишь 26% респондентов заявили, что участники встречи имели право её провести.

Помимо того, 41% американцев не одобряет экономическую политику президента, а 48% уверены, что за полгода президентства Трампа США потеряли свои позиции в мире.

Ранее Лайф писал о том, что рейтинг Трампа установил антирекорд за полгода президентства.