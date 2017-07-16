Самая известная Анжелика в кино

Французской актрисе Мишель Мерсье эта роль буквально сделала карьеру. Хотя до этого Мишель снялась более чем в 10 фильмах, мировую известность ей принёс именно образ Анжелики.
Режиссёру Бернару Бордери категорически не везло с актрисой на главную роль. От неё отказались Брижит Бардо, Катрин Денёв и Джейн Фонда. Тогда он решил предложить сыграть авантюристку Мерсье. 24-летняя девушка успешно прошла пробы.
Первый фильм получил такой успех, что создатели решили снять серию кинокартин. Со дня премьеры первого фильма кинокартины о судьбе Анжелики и её приключениях посмотрели более 800 миллионов человек.
С одной стороны, она принесла мне невероятную популярность, с другой — режиссёры перестали видеть во мне кого-либо ещё, кроме Анжелики. Так что Анжелика для меня — и судьба, и триумф, и своего рода "проклятие"
Мишель Мерсье
Несмотря на то что в активе актрисы более 50 кинокартин, с середины 60-х её так и не прекратили ассоциировать с образом Анжелики. Все остальные роли и ей самой, и массовому зрителю казались малозаметными.
"Анжелика — маркиза ангелов", 1964 год
Кадр из фильма
Дочь обедневшего барона де Сансе решают выдать замуж, но из приданого — только неземная красота девушки. Отец находит отличную партию — хромого колдуна Жоффрея де Пейрака. Правда, он граф Тулузский и обладатель огромного состояния. В главной роли — Мишель Мерсье. В 1966 году картина стала лауреатом немецкой премии "Золотой экран". Успех картины привёл к созданию целой серии фильмов об Анжелике.
"Анжелика в гневе", 1965 год
Анжелика сбегает к разбойникам после того, как её мужа сжигают на костре. Девушку принимают, так как главарь банды — её друг детства Николя. Молодому человеку приходится пожертвовать собой ради спасения Анжелики. Героиня же повторно выходит замуж и строит планы, как отомстить убийцам первого супруга. В главной роли — Мишель Мерсье.
"Анжелика и король", 1966 год
Людовик XIV распоряжается, чтобы Анжелика уговорила посла из Персии заключить договор с Францией. Девушка пускает в ход своё очарование. Цель достигнута — посол соглашается на сделку, только ему взамен нужна Анжелика. В главной роли — Мишель Мерсье.
"Анжелика и султан", 1968 год
Кадр из фильма
Девушку по имени Анжелика похищают пираты и продают в рабство в Марокко. Героиню покупает доверенный султана. Тем временем супруг девушки Жоффрей де Пейрак находится в алжирской тюрьме, откуда сбегает, узнав о том, что произошло. Муж отправляется на поиски любимой. В главной роли —Мишель Мерсье.
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