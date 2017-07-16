Сегодня, 16 июля, стало известно о смерти 95-летней французской писательницы Симоны Шанжё, больше известной нам под псевдонимом Анн Голон. Благодаря автору весь мир до сих пор взахлёб читает книги, смотрит фильмы и сериалы о похождениях красавицы Анжелики. Самая известная Анжелика в кино — французская актриса Мишель Мерсье. Большинство зрителей именно её видели в образе Анжелики.

Французской актрисе Мишель Мерсье эта роль буквально сделала карьеру. Хотя до этого Мишель снялась более чем в 10 фильмах, мировую известность ей принёс именно образ Анжелики.

Режиссёру Бернару Бордери категорически не везло с актрисой на главную роль. От неё отказались Брижит Бардо, Катрин Денёв и Джейн Фонда. Тогда он решил предложить сыграть авантюристку Мерсье. 24-летняя девушка успешно прошла пробы.

Первый фильм получил такой успех, что создатели решили снять серию кинокартин. Со дня премьеры первого фильма кинокартины о судьбе Анжелики и её приключениях посмотрели более 800 миллионов человек.

С одной стороны, она принесла мне невероятную популярность, с другой — режиссёры перестали видеть во мне кого-либо ещё, кроме Анжелики. Так что Анжелика для меня — и судьба, и триумф, и своего рода "проклятие" Мишель Мерсье

Несмотря на то что в активе актрисы более 50 кинокартин, с середины 60-х её так и не прекратили ассоциировать с образом Анжелики. Все остальные роли и ей самой, и массовому зрителю казались малозаметными.

"Анжелика — маркиза ангелов", 1964 год Кадр из фильма

Дочь обедневшего барона де Сансе решают выдать замуж, но из приданого — только неземная красота девушки. Отец находит отличную партию — хромого колдуна Жоффрея де Пейрака. Правда, он граф Тулузский и обладатель огромного состояния. В главной роли — Мишель Мерсье. В 1966 году картина стала лауреатом немецкой премии "Золотой экран". Успех картины привёл к созданию целой серии фильмов об Анжелике.

"Анжелика в гневе", 1965 год

Анжелика сбегает к разбойникам после того, как её мужа сжигают на костре. Девушку принимают, так как главарь банды — её друг детства Николя. Молодому человеку приходится пожертвовать собой ради спасения Анжелики. Героиня же повторно выходит замуж и строит планы, как отомстить убийцам первого супруга. В главной роли — Мишель Мерсье.

"Анжелика и король", 1966 год

Людовик XIV распоряжается, чтобы Анжелика уговорила посла из Персии заключить договор с Францией. Девушка пускает в ход своё очарование. Цель достигнута — посол соглашается на сделку, только ему взамен нужна Анжелика. В главной роли — Мишель Мерсье.

"Анжелика и султан", 1968 год Кадр из фильма

Девушку по имени Анжелика похищают пираты и продают в рабство в Марокко. Героиню покупает доверенный султана. Тем временем супруг девушки Жоффрей де Пейрак находится в алжирской тюрьме, откуда сбегает, узнав о том, что произошло. Муж отправляется на поиски любимой. В главной роли —Мишель Мерсье.