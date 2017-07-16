Краснодарская судья устроила дочери свадьбу за 2 млн долларов

Ведущим церемонии был Николай Басков, а гостей развлекали Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон.

Зампредседателя совета судей краснодарского края Елена Хахалева устроила дочери свадьбу за два миллиона долларов. Ведущим церемонии был Николай Басков, а гостей развлекали Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон. Об этом сообщает паблик Mash. По его данным, одним из свадебных подарков молодожёнам стал автомобиль "Бентли".

Как отмечается, за любовь к роскоши Елену Хахалеву местные жители называют "золотым замом".