Сотрудники ГАИ забрали авто у кормящей матери и бросили её на трассе под дождём

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Сотрудники ГАИ забрали авто у кормящей матери и бросили её на трассе под дождём

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Женщине пришлось пешком преодолеть четыре километра. Дома её ждал двухнедельный малыш.

Жительница посёлка Баранчинский под Нижним Тагилом Светлана пожаловалась порталу Tagil City на действия местных сотрудников ГИБДД. 11 июня у кормящей матери двухнедельного малыша отобрали автомобиль, когда она спешила по срочным делам. Женщина оказалась на трассе одна под проливным дождём и в четырёх километрах от дома.

— Я только недавно родила ребенка. Пока была беременной, не успела права поменять. Я не отрицаю, что это нарушение ПДД с моей стороны. Но то, как поступили сотрудники ГАИ, меня до сих пор вводит в панику, — рассказала женщина.

Молодая мать пояснила, что сам сотрудник ГИБДД, который её остановил, нарушил правила дорожного движения. По словам женщины, он самостоятельно отогнал машину до штрафной стоянки, чего делать нельзя.

— По правилам, он должен был вызвать эвакуатор, либо ждать, когда кто-то приедет и заберёт машину. А так, это вообще похоже на угон, — заявила Светлана.

Молодая мать оказалась в безвыходной ситуации. Её муж уехал в командировку и помочь было некому. Женщина добиралась домой под ливнем пешком.

Светлана обращалась в ГАИ и прокуратуру, но там девушку не восприняли всерьёз. Теперь она опасается за безопасность своей семьи.

— Ситуация, конечно, была неприятная. Но мы живём в маленьком посёлке. И нам дают понять, что если мы пойдём дальше, они нам потом житья не дадут. Будут тормозить каждый день и нервы мотать. Муж вернулся из рейса, его сегодня уже начали тормозить на каждом перекрестке, — переживает молодая мать.

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