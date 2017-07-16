Басурин: Украинские радикалы принесли мужчину в жертву языческому богу

По его словам, это произошло 12 июля, когда в "Правом секторе" отмечали праздник "Выбор жертвы Перуну".

Украинские радикалы принесли мужчину в жертву языческому богу. Об этом заявил заместитель командующего Вооружёнными силами Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

По его словам, согласно данным разведки, 12 июля военнослужащие 57-й мотопехотной бригады, которые ранее входили в "Правый сектор"*, соорудили в одной из лесных зон посёлка Первомайское святилище языческого бога Перуна. Отмечая древнеславянский праздник "Выбор жертвы Перуну", они принесли в жертву ранее считавшегося пропавшим без вести Евгения Прохорчука 1979 года рождения.

Также Эдуард Басурин отметил, что в украинской армии увеличивается количество военных, которые отказываются принимать участие в боевых действиях в Донбассе.

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.