Прокуратура оштрафовала семь авиакомпаний за задержку рейсов

Семь авиакомпаний привлечены в этом году к ответственности за то, что выполняли рейсы в столичном регионе с задержками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.

По словам представителя ведомства Екатерины Коротковой, большинство инцидентов имели место из-за погоды, однако причиной некоторых стало ненадлежащее техническое состояние самолётов или отсутствие резервных лайнеров.

Дела возбуждались по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ — "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией". К штрафам были привлечены "Северный ветер", Royal Flight, Red Wings, "Аэрофлот", "Победа", АК "Руслайн", "Газпром авиа". Санкция — 25 тысяч рублей для должностных лиц и 100 тысяч для юридических.