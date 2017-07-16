США и Австралия успешно завершили испытание гиперзвуковой авиационной ракеты

В разработке проекта, стоимость которого оценивается в 54 миллиона долларов, участвуют компании Boeing и BAE Systems.

Глава минобороны Австралии Мариз Пейн заявила об успешном испытании гиперзвуковой авиационной ракеты, которая разрабатывается совместно с США. Как пишет издание Independent, эта авиаракета способна развивать скорость до 12 тысяч км/ч.

Пуск состоялся на австралийском полигоне Вумера 12 июля.

В разработке проекта принимают участие оборонное ведомство Австралии, ВВС США, Квинслендский университет и компании Boeing и BAE Systems. Стоимость ракеты оценивается в 54 миллиона долларов.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил о том, что в плане разработки гиперзвукового оружия Россия не отстаёт от США.