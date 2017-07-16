Самолёт Turkish Airlines экстренно приземлился в Каире

На борту лайнера, который следовал из Турции в Саудовскую Аравию, у одной из пассажирок случился сердечный приступ.

В Каире совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании Turkish Airlines, который следовал по маршруту Стамбул — Джидда. Как сообщает Al Arabiya, на борту лайнера у одной из пассажирок случился сердечный приступ.

В связи с этим экипаж принял решение срочно посадить самолёт в столице Египта. После того как самолёт приземлился, 49-летнюю Ведад Омар доставили в больницу.