Киевские борцы с коррупцией выдали российские танки за украинские

На странную иллюстрацию к публикации о Львовском бронетанковом заводе обратили внимание пользователи Сети.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) представило фотографию с "Уралвагонзавода" как снимок Львовского бронетанкового завода (ЛБЗ). На странное несоответствие обратили внимание комментаторы в "Твиттере".

— А вы точно были во Львове? Это фотография российского Уралвагонзавода, — пишет один из блогеров.

— НАБУ приехали проверять Уралвагонзавод вместо Львова, — шутит другой пользователь.

Некоторые комментаторы просят НАБУ не позориться и даже заботливо подобрали настоящие фотографии Львовского бронетанкового завода.

Напомним, что ещё в конце ноября 2016 сотрудники антикоррупционного бюро Украины заинтересовались деятельностью ЛБЗ, а вчера был уволен и арестован за неправомерные действия его директор Роман Тымкив. Его подозревают в коррупционных махинациях.

За день до этих событий президент Украины Пётр Порошенко сам посетил бронетанковый завод и заявил о планах усилить борьбу с коррупцией.