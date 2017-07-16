В Китае протестировали новейший боевой беспилотник

Дрон способен находиться в воздухе до 60 часов, максимальная дальность его полёта составляет 10 тысяч километров.

Китай провёл успешный испытательный полёт своего боевого разведывательного беспилотника Caihong-5 (CH-5, или "Цайхун-5"). Как сообщает телеканал CGTN, дрон уже готов к серийному выпуску.

Первый испытательный полёт беспилотника, который длился более 20 минут, прошёл 14 июля на одном из аэродромов в провинции Хэбэй.

Руководитель проекта Оу Чжунмин сообщил, что несколько стран уже заявили о своём желании приобрести новейший аппарат.

Отметим, что первый полёт прототипа боевого беспилотника состоялся ещё два года назад. Дрон способен находиться в воздухе до 60 часов, максимальная дальность его полёта составляет 10 тысяч километров. В рамках одной миссии он может нести до 24 ракет.