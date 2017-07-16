В Китае протестировали новейший боевой беспилотник

Китай провёл успешный испытательный полёт своего боевого разведывательного беспилотника Caihong-5 (CH-5, или "Цайхун-5"). Как сообщает телеканал CGTN, дрон уже готов к серийному выпуску.
#China's CH-5 drone ready for mass production and international armed drone market https://t.co/Z0QzWRJMDe pic.twitter.com/1l2tLOCfoE— CGTN (@CGTNOfficial) 16 июля 2017 г.
Первый испытательный полёт беспилотника, который длился более 20 минут, прошёл 14 июля на одном из аэродромов в провинции Хэбэй.
Руководитель проекта Оу Чжунмин сообщил, что несколько стран уже заявили о своём желании приобрести новейший аппарат.
Отметим, что первый полёт прототипа боевого беспилотника состоялся ещё два года назад. Дрон способен находиться в воздухе до 60 часов, максимальная дальность его полёта составляет 10 тысяч километров. В рамках одной миссии он может нести до 24 ракет.
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