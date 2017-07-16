Трамп пожаловался, что его сына не прощают, как Хиллари Клинтон

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Трамп пожаловался, что его сына не прощают, как Хиллари Клинтон

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

В 2015 году в США разразился скандал из-за того, что Клинтон вела рабочую переписку со своей личной почты.

Американский президент Дональд Трамп считает, что СМИ страны несправедливы по отношению к его сыну Дональду Трампу — младшему, который обвиняется в том, что летом 2016 года провёл встречу с российским юристом Натальей Весельницкой. Об этом глава Белого дома написал в своём "твиттере".

— Хиллари Клинтон может незаконно получить доступ к вопросам на дебатах и удалить 33 тысячи электронных писем, но СМИ, распространяющие фейковые новости, цепляются к моему сыну Дону, — написал он.

Напомним, Трамп-младший не отрицал, что во время встречи юристом из России хотел получит компромат на главного соперника своего отца в предвыборной гонге Хиллари Клинтон. Результаты проведённого в США опроса показали, что 63% американцев считают эту встречу неуместной.

В 2015 году в США разразился скандал после того, как стало известно, что в то время, когда Клинтон была главой Госдепартамента, она использовала личную электронную почту в рабочих целях, после чего удалила более 30 тысяч писем. За это она была подвергнута резкой критике в СМИ, однако ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления.

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