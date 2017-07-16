Трамп пожаловался, что его сына не прощают, как Хиллари Клинтон

В 2015 году в США разразился скандал из-за того, что Клинтон вела рабочую переписку со своей личной почты.

Американский президент Дональд Трамп считает, что СМИ страны несправедливы по отношению к его сыну Дональду Трампу — младшему, который обвиняется в том, что летом 2016 года провёл встречу с российским юристом Натальей Весельницкой. Об этом глава Белого дома написал в своём "твиттере".

HillaryClinton can illegally get the questions to the Debate & delete 33,000 emails but my son Don is being scorned by the Fake News Media? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2017 г.

— Хиллари Клинтон может незаконно получить доступ к вопросам на дебатах и удалить 33 тысячи электронных писем, но СМИ, распространяющие фейковые новости, цепляются к моему сыну Дону, — написал он.

Напомним, Трамп-младший не отрицал, что во время встречи юристом из России хотел получит компромат на главного соперника своего отца в предвыборной гонге Хиллари Клинтон. Результаты проведённого в США опроса показали, что 63% американцев считают эту встречу неуместной.

В 2015 году в США разразился скандал после того, как стало известно, что в то время, когда Клинтон была главой Госдепартамента, она использовала личную электронную почту в рабочих целях, после чего удалила более 30 тысяч писем. За это она была подвергнута резкой критике в СМИ, однако ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления.