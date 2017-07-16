Брат президента Ирана взят под стражу по обвинению в финансовых преступлениях

Читайте также

Брат президента Ирана взят под стражу по обвинению в финансовых преступлениях

0

Хасан Роухани. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Брат иранского президента Хасана Роухани арестован. Об этом сообщает агентство Франс пресс. По его данным, в обвинении говорится о совершённых финансовых преступлениях.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!