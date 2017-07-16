Брат президента Ирана взят под стражу по обвинению в финансовых преступлениях

Брат иранского президента Хасана Роухани арестован. Об этом сообщает агентство Франс пресс. По его данным, в обвинении говорится о совершённых финансовых преступлениях.
- Популярные
- По времени
Подтвердите свой аккаунт, перейдя по ссылке из письма, которое Вы получили при регистрации. Если письмо не пришло проверьте правильность вашего почтового ящика в настройках профиля либо выберите отправить письмо еще раз
Пример описания всплывающего окна
Пожалуйста, используйте эту форму для коррекции ошибок.