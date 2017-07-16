"Малиновый рай". В рязанском селе прошёл гастрономический фестиваль

В этом году впервые праздник был включён в "Национальный календарь событий России".

В рязанском селе Новосёлки прошёл гастрономический фестиваль. Его посетители продегустировали свежие ягоды, побывали на кулинарных мастер-классах и попробовали необычные блюда от шеф-поваров рязанских ресторанов.

Не случайно праздник проходит именно в этом селе. Оно славится обильными урожаями малины. Местные жители уже несколько веков выращивают там более 20 сортов этой ягоды и поставляют по всей России.

В Рязани сейчас активно развивается гастрономический туризм. Это путешествия для знакомства с регионом через местную кухню и кулинарные мастер-классы. Фестиваль "Малина-2017" вошёл в топ-10 самых популярных гастрономических событий страны.

— Весело, задорно, замечательно, вкусно. Люди покупают малину и сразу же её едят. Семья в такие моменты объединяется всегда и забывает про обиды. Уверен, таких праздников должно быть больше. Для нас этот праздник ещё и возможность привлечь туристов, если люди отсюда уедут довольные, то они скажут об этом этом другим, — сказал Николай Любимов, врио губернатора Рязанской области.

Отметим, что гастрономический фестиваль "Малина" проходит в селе Новосёлки одиннадцатый год. В этом году впервые праздник был включён в "Национальный календарь событий России". За один день его посетили больше пяти тысяч гостей. Среди ценителей малины оказался и телеведущий Леонид Якубович.

— Какие вы молодцы. Какие вы замечательные молодцы! То, что здесь происходит, — праздник, и это легенда о том, как создавались эти три села и какие малины здесь растили. Вы мне из этого села пришлёте человека на программу с малиной, — Леонид Якубович, телеведущий.