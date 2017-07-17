10 фактов о расстреле царской семьи, которые вы не знали

В ночь с 16 на 17 июля в доме купца Ипатьева в Екатеринбурге расстреляли царскую семью. Хотя с даты трагедии прошло уже 99 лет, до сих пор открываются новые, порой противоречивые факты. То, о чём вы не знали, в "деле последнего императора".

Три последние пули из маузера коменданта дома Ипатьева Якова Юровского, достались сыну последнего российского императора, Алексею Царскую семью расстреливали 12 человек. Участие было добровольным Военный комиссар Пётр Ермаков в течение 20 лет после расстрела ездил по стране и выступал с лекциями, рассказывая, как убил царя Размер комнаты, где убивали Романовых, — 5×6 метров. Перед убийством к "дому особого назначения" подъехал грузовик, двигатель которого не прекращал работу, чтобы заглушить звуки выстрелов. Владимир Ленин настаивал на открытом суде над Николаем II, выступая категорически против расстрела Об убийстве всей царской семьи общественности стало известно лишь в начале 1920-х. До этого бытовало мнение, что расстреляли только Николая II, а остальных перевезли в Пермь Незадолго до убийства жена императора часто писала в дневнике "готовили лекарства". На самом деле они зашивали в одежду драгоценности на случай побега Единственным из прислуги, кто до последнего дня находился с царской семьёй и выжил после расстрела, был поварёнок Леонид Седнёв Как позже писал Юровский, два палача отказались стрелять в женщин