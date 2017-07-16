МВД просит перенести матч "Спартак" — "Динамо" из Химок из-за авиашоу

Министерство внутренних дел просит перенести футбольный матч между клубами "Спартак" и "Динамо" из Химок в другой город. Как сообщается в телеграм-канале Mash, с соответствующим запросом ведомство обратилось в Российскую футбольную премьер-лигу.

Причина в том, что в день проведения матча в подмосковных Химках в ещё одном городе Московской области — Жуковском — будет проходить авиасалон "МАКС-2017". Это создаст сложности при обеспечении безопасности на обоих мероприятиях, которые требуют привлечения большого числа сотрудников правоохранительных органов.

Матч первого тура "Росгосстрах" Чемпионата России по футболу 2017/18 гг. "Динамо" — "Спартак" состоится 18 июля на стадионе "Арена Химки". Авиасалон МАКС-2017 будет проходить с 18 по 23 июля на территории "

Транспортно-выставочного комплекса "Россия" (аэродром "Раменское").