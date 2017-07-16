Российские синхронистки Колесниченко и Пацкевич взяли золото ЧМ в дуэте

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Российские синхронистки Колесниченко и Пацкевич взяли золото ЧМ в дуэте

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Фото: ©РИА Новости/Александр Вильф

На соревнованиях, которые проходили в Будапеште, спортсменки набрали 95,0515 балла.

Россиянки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич одержали победу в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Спортсменки набрали 95,0515 балла. Второе место заняли китаянки Цзян Вэньвэнь и Цзян Тинтин, на счету которых 94,0775 балла. Бронзовые медали достались украинкам Елизавете Яхно и Анне Волошиной, которые набрали 92,6482 балла.

Отметим, что для Колесниченко это золото стало вторым на текущем первенстве, ранее она выиграла в технической программе солисток. Для Пацкевич победа стала первой на чемпионате в Будапеште и 12-й в карьере.

Для сборной России это золото — третье на турнире и второе в соревнованиях по данному виду спорта.

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