В Рязани работник торгового центра погиб, пытаясь остановить аттракцион

Молодой человек 1994 года рождения скончался от полученных травм на месте происшествия.

Сегодня в Рязани сотрудник торгового центра погиб из-за попытки остановить аттракцион. По информации СУ СК РФ по Рязанской области, оператор аттракциона получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

— По предварительным данным, молодой человек хотел быстрее остановить аттракцион. Находившиеся в это время на аттракционе дети не пострадали, — отметили в региональном СУ СК РФ.

Следователи проводят проверку по факту гибели молодого человека и выясняют обстоятельства происшествия.