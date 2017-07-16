В Рязани работник торгового центра погиб, пытаясь остановить аттракцион

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В Рязани работник торгового центра погиб, пытаясь остановить аттракцион

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Молодой человек 1994 года рождения скончался от полученных травм на месте происшествия.

Сегодня в Рязани сотрудник торгового центра погиб из-за попытки остановить аттракцион. По информации СУ СК РФ по Рязанской области, оператор аттракциона получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

<p>Фото: rzn.info</p>

— По предварительным данным, молодой человек хотел быстрее остановить аттракцион. Находившиеся в это время на аттракционе дети не пострадали, — отметили в региональном СУ СК РФ.

Следователи проводят проверку по факту гибели молодого человека и выясняют обстоятельства происшествия.

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