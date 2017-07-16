Пассажиры рейса Ryanair кричали от страха во время жёсткой посадки в Лидсе

Однако в аэропорту отметили, что приземление прошло в штатном режиме, несмотря на сильный боковой ветер.

Пассажир рейса Фуэртевентура — Лидс авиакомпании Ryanair снял на видео жёсткую посадку, при которой люди на борту начали кричать от страха. На записи видно, что мужчина едва держит камеру в руках из-за сильного толчка при приземлении.

Пассажир Крейг Куллинан рассказал изданию Daily Mail, что летает часто, но с такой посадкой столкнулся впервые.

Представитель аэропорта Лидс-Брадфорд прокомментировал инцидент, заявив, что самолёт Boeing 737-800 приземлился в штатном режиме, несмотря на сильный боковой ветер.