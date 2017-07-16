В Луганской области шахтёры объявили подземную забастовку

Работники шахты на подконтрольной Киеву территории заявляют о невыплате заработной платы с 2015 года.

В подконтрольной Киеву части Луганской области шахтёры объявили акцию протеста из-за невыплаты заработных плат. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

— Шахтёры ш. им. Капустина ГП "Лисичанскуголь" вторые сутки не выезжают из шахты. Вчера первая смена шахтёров отказалась выезжать из шахты, а другие смены — спускаться. Цель — выплата задолженности по зарплате начиная с 2015 года, — написал он.

По его словам, на данный момент под землёй находятся 54 горняка, которые требуют погашения задолженности, достигшей порядка 100 миллионов гривен. Волынец также отметил, что на 17 июля запланирована акция протеста членов семей шахтёров.