Толстая кошка Миша учится плавать, чтобы похудеть ради новых хозяев

Предыдущие владельцы раскормили животное до веса в десять килограммов, и теперь хвостатая проходит реабилитацию в специальном центре.

Кошка Миша из британского Ланкашира стала толстой из-за неправильного обращения своих хозяев, и теперь она худеет с помощью гидротерапии. Как сообщает газета Daily Mail, десятикилограммовое домашнее животное любит плавать в бассейне.

Сотрудники специального центра для реабилитации хвостатых рассказали, что никогда не видели настолько раскормленных кошек.

— Идеальный вес для её породы — четыре с половиной килограмма, — сообщила сотрудница центра Лиэнн, которая приютила у себя Мишу.

За все семь лет своей работы она ни разу не применяла гидротерапию для котов, и этот случай стал для неё уникальным.

Отмечается, что Миша уже похудела на два килограмма.

— Она занимается в бассейне два раза в неделю по двадцать минут, — поделилась Лиэнн. — В воде она выглядит расслабленной и очень счастливой.