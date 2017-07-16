Толстая кошка Миша учится плавать, чтобы похудеть ради новых хозяев

Кошка Миша из британского Ланкашира стала толстой из-за неправильного обращения своих хозяев, и теперь она худеет с помощью гидротерапии. Как сообщает газета Daily Mail, десятикилограммовое домашнее животное любит плавать в бассейне.
Сотрудники специального центра для реабилитации хвостатых рассказали, что никогда не видели настолько раскормленных кошек.
— Идеальный вес для её породы — четыре с половиной килограмма, — сообщила сотрудница центра Лиэнн, которая приютила у себя Мишу.
За все семь лет своей работы она ни разу не применяла гидротерапию для котов, и этот случай стал для неё уникальным.
Отмечается, что Миша уже похудела на два килограмма.
— Она занимается в бассейне два раза в неделю по двадцать минут, — поделилась Лиэнн. — В воде она выглядит расслабленной и очень счастливой.
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