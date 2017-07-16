В Венесуэле проходит народный референдум, организованный оппозицией

На территории страны было организовано более двух тысяч участков для голосования.

Оппозиция Венесуэлы проводит неофициальный народный референдум с целью усилить давление на президента страны Николаса Мадуро, который планирует изменить конституцию. Об этом сообщает Reuters.

В рамках голосования избиратели должны будут ответить, хотят ли они проведения досрочных выборов президента Венесуэлы. Таким образом оппозиция стремится показать, что легитимность Николаса Мадуро снижается.

На территории страны организовали более двух тысяч участков для голосования, ещё 505 — в других странах мира. Принять участие в народном референдуме могут граждане республики, которым уже исполнилось 18 лет.

Ранее президент страны Николас Мадуро назвал референдум внутренним опросом оппозиционных партий. По его словам, чтобы плебисцит был законным, он должен быть созван Национальным избирательным советом. А в народном референдуме он не участвует. Однако, по мнению оппозиции, власти обязаны прислушаться к результатам всенародного опроса.