Участник полумарафона в Нижнем Новгороде скончался во время забега

По словам других участников забега, во время мероприятия была жаркая погода и было установлено мало точек с водой.

Во время полумарафона "Кремлёвская стена" в Нижнем Новгороде скончался один из участников. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей оргкомитета мероприятия, во время забега к медикам обратилось ещё несколько человек.

По мнению участников мероприятия, причиной плохого самочувствия стала жаркая погода и недостаточное количество точек с питьевой водой.

Полумарафон "Кремлёвская стена" проводится в Нижнем Новгороде уже в третий раз и признан самым массовым в регионе мероприятием подобного рода. В забеге принимают участие как профессиональные спортсмены, так и любители.