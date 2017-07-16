Участник полумарафона в Нижнем Новгороде скончался во время забега

Во время полумарафона "Кремлёвская стена" в Нижнем Новгороде скончался один из участников. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей оргкомитета мероприятия, во время забега к медикам обратилось ещё несколько человек.
По мнению участников мероприятия, причиной плохого самочувствия стала жаркая погода и недостаточное количество точек с питьевой водой.
Полумарафон "Кремлёвская стена" проводится в Нижнем Новгороде уже в третий раз и признан самым массовым в регионе мероприятием подобного рода. В забеге принимают участие как профессиональные спортсмены, так и любители.
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