Иран опроверг заявление о лазерной атаке на американский вертолёт

С иранского ракетного катера в районе Ормузского пролива не было лазерной атаки на американский военный вертолёт. Об этом заявили в командовании Военно-морских сил Ирана, сообщает агентство Тасним.
Ранее американские СМИ со ссылкой на военные источники сообщали, что 13 июня иранский катер приблизился к трём американским кораблям и направил лазерный луч на сопровождающий вертолёт CH-53Е.
В американском командовании эти действия традиционно назвали небезопасными и непрофессиональными, так как ослепление пилота лазером ночью могло привести к аварии.
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