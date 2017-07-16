Иран опроверг заявление о лазерной атаке на американский вертолёт

В США утверждали, что с иранского катера направляли луч на военный геликоптер, сопровождавший корабли у Ормузского пролива.

С иранского ракетного катера в районе Ормузского пролива не было лазерной атаки на американский военный вертолёт. Об этом заявили в командовании Военно-морских сил Ирана, сообщает агентство Тасним.

Ранее американские СМИ со ссылкой на военные источники сообщали, что 13 июня иранский катер приблизился к трём американским кораблям и направил лазерный луч на сопровождающий вертолёт CH-53Е.

В американском командовании эти действия традиционно назвали небезопасными и непрофессиональными, так как ослепление пилота лазером ночью могло привести к аварии.