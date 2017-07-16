Тони Блэр заявил, что ему жаль окружённую "акулами" Терезу Мэй

При этом бывший британский премьер сказал, что полностью не согласен с ней по поводу Брексита.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что сочувствует главе британского парламента Терезе Мэй, которая окружена "акулами", планирующими сместить её с должности. Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News.

— Я думаю, что в этом есть что-то неприличное, — сказал он. — Но несмотря на то, что она человек, который больше всех интересуется нуждами страны, я полностью не согласен с ней в вопросе Брексита.

Блэр также отметил, что понимает, почему Тереза Мэй стремится довести до конца выход из ЕС, следуя воле народа. Однако, по его мнению, британский премьер должна больше лидировать, а не следовать.

Ранее Лайф писал о том, что Тереза Мэй расплакалась, узнав первые результаты выборов в британский парламент.