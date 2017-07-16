Песков перенаправил в Госдуму вопрос о принятии закона о защите животных

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Песков перенаправил в Госдуму вопрос о принятии закона о защите животных

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что этим занимаются парламентарии, а не Кремль.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с вопросом о задержке принятия закона о жестоком обращении с животными следует обратиться в Госдуму.

— Это не к Кремлю вопрос, я бы переадресовал его в Думу, — сказал Песков.

Напомним, что второе чтение законопроекта "Об ответственном обращении с животными" депутаты должны были рассмотреть ещё 14 июня, а затем его перенесли на 21 июня.

В документе содержится определение животного как существа, испытывающего эмоции и страдания. В соотвествии с этим в проекте описан порядок содержания и выгула питомцев, а также наказание за жестокое обращение.

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