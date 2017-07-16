Власти Малайзии не собираются блокировать Telegram

Однако передаваемые через мессенджер сообщения будут отслеживаться специальными структурами.

Вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди заявил, что в стране не будут блокировать Telegram. При этом отмечается, что сообщения пользователей будут отслеживать.

— Министерство внутренних дел, в том числе антитеррористическое подразделение не обнаружили элементов экстремизма в приложении, — подчеркнул замглавы правительства и глава МВД Малайзии.

Также Ахмад Захид Хамиди добавил, что правительство уважает частное право на использование мессенджеров, однако для отслеживания террористических группировок необходимо использовать методы декодирования.

Как ранее сообщал Лайф, по указу властей индонезийские операторы связи начали блокировать мессенджер Telegram. Создатель сервиса Павел Дуров отметил, что не получал от страны никаких запросов и назвал ситуацию странной.