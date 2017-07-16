В Петербурге мощам Николая Чудотворца поклонились уже более 66 тысяч верующих

Ранее в Москве это сделали более двух миллионов человек. В очередях стояли по много часов.

За три дня в Санкт-Петербурге уже более 66 тысяч человек пришли поклониться мощам святого Николая Чудотворца, которые находятся в Александро-Невской лавре. Об этом рассказали в штабе принесения мощей.

По словам представителя штаба, паломники прибывают не только из близлежащий регионов, но даже из Перми. Есть и гости из Эстонии.

Верующих разделяют на две очереди. Кроме обычной есть ещё и социальная, куда определяют паломников с детьми, а также инвалидов. Длительность ожидания в первой составляет около 2,5 часов, во второй — порядка 20 минут.

Святыню привезли в монастырь 13 июля. Поклониться мощам можно до 27 июля, с 7 до 22 часов вечера. Ранее частицы Николая Чудотворца были доступны в московском храме Христа Спасителя. В столице святыни поклонилось около 2 млн человек.