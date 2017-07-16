Националисты потребовали запретить Нонне Гришаевой въезд на Украину

Националистическая партия "Свобода" требует запретить въезд на Украину российской артистке Нонне Гришаевой, спектакль которой запланирован 21 июля в Одессе. Об этом сообщает "Униан".

Такое обращение 15 июля националисты направили на имя глав службы безопасности и государственной пограничной службы Украины. В документе отмечается, что в день рождения артистки — 21 июля — в одесском ТЮЗе запланирован спектакль "Варшавская мелодия", в котором Гришаева исполняет главную роль.

По мнению националистов, акртиса "нарушала порядок пересечения государственной границы страны", посетив Крым не с украинской территории. Также отмечается, что она посетила детский лагерь "Артек", в котором приняла участие в открытии фестиваля детских фильмов. За это Гришаеву внесли в "Миротворец".

— В связи с этим надеемся на государственную позицию соответствующих структур Украины, которые должны принять меры, предусмотренные действующим законодательством Украины, — заявили в партии.