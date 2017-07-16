В Нижнем Тагиле проверят действия полицейских, которые забрали машину у женщины

Ранее кормящая мама из посёлка Баранчинский под Нижним Тагилом рассказала, что из-за сотрудников ГАИ ей пришлось четыре километра идти под проливным дождём по трассе.

ГИБДД Свердловской области назначила служебную проверку по поводу инцидента с жительницей Нижнего Тагила, у которой отобрали автомобиль.

— Назначено проведение служебной проверки, и все изложенные факты будут проверены в ходе служебного расследования. Если они найдут подтверждение, то сотрудников ГИБДД ждёт дисциплинарное взыскание, — сообщил официальный представитель Свердловского Главка полковник Валерий Горелых.

Напомним, что 11 июня у кормящей матери двухнедельного малыша из посёлка Баранчинский под Нижним Тагилом, по её словам, отобрали автомобиль, когда она спешила по срочным делам. Женщина оказалась на трассе одна под проливным дождём и в четырёх километрах от дома. По версии девушки, сотрудник ГИБДД сам нарушил правила, самостоятельно отогнав её машину на стоянку, не дождавшись эвакуатора.