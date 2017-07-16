СК возбудил дело по факту массового отравления в лагере в Кабардино-Балкарии

В результате отравления были госпитализированы 14 человек. Их состояние оценивается как средне-тяжёлое.

Следственное управление Следственного комитета России по Кабардино-Балкарской Республике возбудило уголовное по факту массового отравления детей в детском лагере "Казачок". В управлении регионального ведомства отметили, что до выяснения причин возникновения инфекции работа учреждения приостановлена.

— Дано также поручение на проверку финансово-хозяйственной деятельности лагеря, в том числе по установлению поставщиков продуктов питания, — заявили в СК, отметив, что 14 июля были госпитализированы девять детей, однако 15 числа с аналогичными жалобами из лагеря были госпитализированы ещё пять детей. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").