Доктором Кто впервые стала женщина

Тринадцатым воплощением известного британского персонажа станет актриса Джоди Уиттакер, сыгравшая в сериале "Убийство на пляже".

На роль Доктора Кто в одноимённом сериале Би-би-си впервые выбрали женщину. Об этом телеканал сообщил после трансляции Уимблдона. Тринадцатым воплощением путешественника в синей будке стала актриса Джоди Уиттакер.

Самый продолжительный в мире научно-фантастический сериал "Доктор Кто" повествует о путешественнике во времени с планеты Галлифрей. Телешоу выходило с 1963 по 1989 год. Показ сериала возобновился в 2005 году и идёт по сей день. Предыдущим актёром, игравшим Доктора, был Питер Капальди.

Всего роль инопланетянина сыграли 12 актёров, так как по сюжету персонаж обладает способностью к регенерации в новом теле.