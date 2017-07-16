В Новосибирске открыли памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею

Сообщается, что данное событие было приурочено к 99-й годовщине расстрела царской семьи.

В Новосибирске на территории Алдександро-Невского собора открыли памятник императору Николаю II и его сыну цесаревичу Алексею. Как сообщили в пресс-службе новосибирской митрополии Русской православной церкви, это событие было приурочено к 99-й годовщине расстрела царской семьи.

Памятник осветил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.

Отметим, что ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что не знал о планах установки памятника и что обращений с данной инициативой не поступало. Однако он уточнил, что Новосибирская епархия Русской православной церкви вправе разместить такой памятник на своей территории.