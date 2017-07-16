МЧС предупредило жителей Кабардино-Балкарии о 38-градусной жаре

А в Москве тем временем синоптики вновь объявили жёлтый уровень погодной опасности.

Жара до 38 градусов ожидается на территории Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

— По представленным Кабардино-Балкарским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, во второй половине дня 16, 17, 18 и 19 июля в степных районах республики ожидается сильная жара до 38 градусов, — говорится в сообщении.

В связи с этим жителей республики попросили носить лёгкую одежду и головные уборы и не забывать о солнцезащитном креме. В сильную жару также стоит воздерживаться от употребления алкоголя и почаще пить чистую воду.

Ранее Лайф сообщал о том, что в российской столице синоптики вновь объявили желтый уровень погодной опасности. Так, сегодня в Москве ожидаются грозы, дожди и сильный ветер.