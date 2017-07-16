Доля отечественных марок на российском авторынке снизилась до 25%

Согласно данным агентства "Автостат", в июне рост показала только LADA (+23% до 27,4 тыс. шт.).

Доля отечественных марок на российском авторынке снизилась за прошлый месяц до 25%. Об этом говорят результаты исследования аналитического агентства "Автостат".

В 2016 году показатель объёма продаж отечественных автомобильных брендов в России составил 27%.

В общей сложности в июне 2017-го было реализовано 35,4 тыс. единиц. Рост зафиксирован только у марки LADA (+23% до 27,4 тыс. шт.), в то время как продажи ГАЗа и УАЗа упали (-15% до 5,2 тыс. шт. и -39% до 2,8 тыс. шт. соответственно).

Всего за первое полугодие текущего года в России было продано 183,7 тыс. единиц автомобилей отечественных марок.