СК проверяет информацию об избиении сотрудниками полиции мужчины в Подмосковье

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СК проверяет информацию об избиении сотрудниками полиции мужчины в Подмосковье

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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

В ведомстве намерены установить личности полицейских и потерпевшего, а также степень причинённого вреда его здоровью.

Следственный комитет по Московской области проверяет информацию СМИ об избиении мужчины полицейскими в Одинцове, сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошёл в парковой зоне недалеко от Одинцовской участковой ветеринарной лечебницы на улице Коммунистической.

— В рамках проверки следователи установят личности полицейских и потерпевшего, степень и тяжесть причинённого его здоровью вреда и дадут всестороннюю правовую оценку действиям правоохранителей, — заявили в СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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