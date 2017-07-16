СК проверяет информацию об избиении сотрудниками полиции мужчины в Подмосковье

Следственный комитет по Московской области проверяет информацию СМИ об избиении мужчины полицейскими в Одинцове, сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошёл в парковой зоне недалеко от Одинцовской участковой ветеринарной лечебницы на улице Коммунистической.
— В рамках проверки следователи установят личности полицейских и потерпевшего, степень и тяжесть причинённого его здоровью вреда и дадут всестороннюю правовую оценку действиям правоохранителей, — заявили в СК.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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