В аэропорту Внуково самолёт ударился хвостом о взлётно-посадочную полосу

Инцидент произошёл после того, как пилоты в последний момент приняли решение уйти на второй круг.

В московском аэропорту Внуково летевший из Петропавловска-Камчатского самолёт не смог с первой попытки приземлиться на взлётно-посадочную полосу. Как пишет телеграм-канал Mash, пилоты почти в последний момент приняли решение уйти на второй круг.

Однако из-за того, что командир воздушного судно резко задрал нос лайнера вверх, самолёт ударился хвостом о взлётно-посадочную полосу. Несмотря достаточно сильный удар, самолёт удержался в воздухе.

Пилотам удалось поднять лайнер на достаточную высоту и благополучно посадить. Никто из пассажиров не пострадал.