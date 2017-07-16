Меркель допустила уход Германии ещё с одной военной базы в Турции

Анкара ранее запретила немецким депутатам посещать на этой базе военнослужащих ФРГ.

Депутаты парламента Германии имеют право посещать немецких солдат, которые служат на базах за рубежом. Если же появляются запреты на такие действия, власти ФРГ вправе вывести оттуда военнослужащих. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя ситуацию в Турции.

— По поводу базы в Конье действует то же правило, что и действовало применительно к базе Инджирлик, — сказала Меркель.

Ранее Берлин принял решение вывести своих военнослужащих с турецкой базы Инджирлик. Военных решено перевести в Иорданию. Канцлер отметила, что в случае с Конье ситуация будет несколько иная, потому что там солдаты находятся по линии НАТО и переговоры о выводе будет вести альянс.

Отношения Турции с ЕС и Германией в частности осложнились после того, как в Евросоюзе не дали турецким чиновникам организовать турне по Европе для поддержки референдума о расширении президентских полномочий Реджепа Эрдогана.