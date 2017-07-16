Мать с фаллоимитатором собираются лишать родительских прав

Читайте также

Мать с фаллоимитатором собираются лишать родительских прав

2022

Фото: соцсети

Москвичка прославилась после того, как выложила в "Инстаграм" фотографии, на которых "кормит" малыша из секс-игрушки.

Заседание, на котором решится, будет ли Екатерина Карамова воспитывать своего сына, состоится 17 июля в Останкинском суде Москвы.Об этом сообщает паблик Mash.

Ранее Лайф писал о москвичке, которая прославилась как "мать с фаллоимитатором". Девушка выкладывала в соцсети фотографии, на которых "кормила" своего ребёнка, используя секс-игрушку вместо соски. На это обратили внимание органы опеки и полиция. Малыша отправили в дом ребёнка, а саму Екатерину Каримову поместили в психиатрическую больницу.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!