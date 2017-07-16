Экс-глава района Волгоградской области второй раз попался на домогательстве

Бывший управленец уже отсидел четыре года за аналогичное преступление, а также за стрельбу по людям из карабина "Сайга".

В Волгоградской области бывший глава одного из районов обвиняется в домогательствах. Когда-то за это преступление, а также за стрельбу по людям из карабина "Сайга" Дмитрий Хахалев уже отсидел четыре года, сообщает канал Mash.

Как отмечается, мужчина захотел любви от двух девушек, которых вместе с другом катал на яхте. Девушки, однако, были против, и одна из них, 20-летняя Диана П., вызвала полицию.

Прибывшие стражи порядка забрали девушек с яхты. По возвращении с прогулки они написали на знакомого заявление.