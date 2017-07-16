Путин проведёт встречу со школьниками из регионов

В следующую пятницу президент приедет в образовательный центр "Сириус", где у него и состоится общение с детьми.

Президент РФ Владимир Путин 21 июля посетит образовательный центр "Сириус" в Сочи. Здесь глава государства пообщается со школьниками из 66 российских регионов.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал НТВ, и, как отмечается на сайте телеканала, воспитанники центра смогут задать свои вопросы Путину лично.

— Но возможность спросить президента о том, что волнует юное поколение, есть у каждого. Для этого достаточно отправить свой вопрос через официальный аккаунт НТВ в соцсети "ВКонтакте" (http://vk.com/ntv), — гласит текст сообщения.

Наиболее интересные вопросы юных зрителей будут заявлены для озвучивания в передаче "Недетский разговор с Владимиром Путиным".

Образовательный центр "Сириус" занимается ранним выявлением, развитием и дальнейшей профподготовкой одарённых детей. Он открыт фондом "Талант и успех" по инициативе президента.