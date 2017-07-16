Ранее сообщалось, что письмо с таким призывом направили Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет.

Новость о просьбе арабских стран перенести ЧМ-2022 из Катара оказалась уткой. В ФИФА заявили, что к ним не поступало подобное сообщение.

Сооснователь сайта The Local Джеймс Сэведж также заявил Reuters, что его агентство не публиковало и не удаляло заметку о призыве Саудовской Аравии, Йемена, Мавритании, ОАЭ, Бахрейна и Египта лишить Катар чемпионата мира по футболу. По его словам, новость появилась на фейковом сайте, который пытается быть похожим на The Local.

Ранее агентство Reuters написало, что шесть арабских стран направили в Международную федерацию футбола письмо с просьбой перенести мировое первенство из Катара в другую страну.

Напомним, что 5 июня Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бахрейн, Йемен, Египет, Ливия, Мальдивская Республика и Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма.