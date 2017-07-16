Ударившая школьницу директор "Магнита" пыталась замять скандал шоколадкой

Когда разобраться с распустившей руки торговой работницей пришла мать девочки, ставки выросли до торта.

Директор "Магнита" в Воронеже ударила по лицу 13-летнюю девочку, когда заподозрила её в воровстве соломки. Впоследствии выяснилось, что девочка не виновата, и директор решила откупиться "по-доброму".

Как сообщает телеграм-канал Mash, вначале директор пыталась договориться со школьницей за шоколадку, чтобы та не рассказала о пощёчине маме. Не помогло: с директором "Магнита" пришла разбираться мать, и тогда ставки выросли до торта.

Родители девочки решили наказать женщину по полной и написали на неё заявление в полицию. Пока же обидчица девочки продолжает трудиться в "Магните".